Al museo una sala su reperti partigiani

(Di martedì 9 luglio 2024) All’interno delLabOrantes del Castello Manservisi, complesso monumentale nel comune di Alto Reno Terme, è stata allestita una nuovacon fotografie eche ricordano quanto la popolazione del borgo di Castelluccio si sia spesa per liberarsi nell’invasore nazifascista. La tradizione orale dei racconti relativi alla Linea Gotica e alla Resistenza messa in atto daiin collaborazione con le forze alleate non si è spenta sebbene siano ormai trascorsi ottanta anni e il tema è ancora così sentito nelle valli del medio e alto Reno che più di un centinaio di persone sabato hanno partecipato all’inaugurazione di questo nuovo spazio. Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni insieme all’assessore regionale alle Politiche della Montagna Igor Taruffi e durante la giornata è stato presentato il nuovo libro scritto da Pier Giorgio Ardeni sulle formazione partigiane della montagna.