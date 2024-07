Wimbledon Musetti trova il bombardiere Mpetshi Perricard | i quarti di finale sono alla portata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nella classifica per numero di ace scagliati nei primi tre turni di, il secondo posto è occupato da Taylor Fritz con 53. Al primo c’è invece Giovannicon 105. Lorenzoè avvisato e lui stesso, nell’intervistavigilia del match, ha parlato di “pazienza” come parola chiave. “È giovane, ma ha tanti margini e sicuramente è un avversario da prendere con le molle. Ho avuto al possibilità di batterlo a Stoccarda e mi ha impressionato abbastanza il servizio, specialmente la seconda” ha spiegato il carrarino, consapevole che dall’altra parte della rete troverà un giocatore unico nel suo genere e atipico rispettomaggior parte degli avversari affrontati.è infatti alto 203 cm ma – rispetto a tanti giocatori della sua stazza – non è solo servizio.