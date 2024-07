Wimbledon 2024 Fritz | Musetti? Gioca bene sull’erba sarà difficile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) “? La chiave è sempre servire e rispondere. Se faccioqueste due cose, avrò le mie opportunità. Per mia fortuna, nella prossima partita dovrebbe essere più facile rispetto a oggi rispondere al servizio del mio avversario, maugualmenteperché lui hato moltoed è arrivato in finale al Queen’s. Questoil mio secondo quarto di finale, in passato hoto Djokovic e una contro Nadal, spero che questa esperienza possa aiutarmi”. Con queste dichiarazioni, Taylorha presentato il match valido per i quarti di finale dicontro Lorenzo, in programma mercoledì 10 luglio. Dopo aver sconfitto Alexander Zverev agli ottavi, recuperando due set di svantaggio, lo statunitense ha analizzato l’incontro con l’avversario italiano, ponendosi come fiducioso.