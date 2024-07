Una raccolta fondi per nuovi monitor al Day Hospital del Centro Daccò del Mario Negri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ranica. Manca davvero poco per concludere lalanciata nei giorni scorsi dall’Istitutocon la campagna “Operazione”: un’iniziativa che ha l’obiettivo di trovare le risorse per acquistare quattro nuove apparecchiature cruciali perare le condizioni dei pazienti che si rivolgono aldi Ricerche Cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele”, nella sede di Ranica dell’Istituto. Fino al 20 luglio sarà infatti possibile donare un contributo attraverso la piattaforma Ginger: lo scopo della campagna è raggiungere la cifra di 15.500 € per poter acquistare strumentazioni di ultima generazione indispensabili ai medici e infermieri che lavorano all’interno del Daydel: grazie aimultiparametrici sarà possibile acquisire informazioni vitali eare in tempo reale la situazione clinica dei pazienti.