Tra me e Shannon Doherty c’era una fortissima attrazione sessuale | la confessione di Jason Priestley star della serie tv cult Beverly Hills 90210

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Negli Anni 90 è stata laper eccellenza, tutti erano pazzi per “”. Ad ogni spostamento del cast per la promozione orde di fan si accalcavano per strada o negli studi per strappare un autografo o fare un saluto. Un movimento di isteria collettiva che era il segnale del grande successo mondialee Shannenhanno interpretato i gemelli Brandon e Brenda Walsh, ma a volte la chimica tra loro non sembrava essere quella tra fratelli. È lo stato lo stessoa spiegarlo a Us Weekly: “Eravamo entrambi consapevolinostrae chimicae ci scherzavamo continuamente. Shan e io ci siamo divertiti molto a realizzare latv insieme. Uno degli altri motivi per cui avevamo così tanta chimica è perché ci piacevamo sinceramente.