Topalovic il DT del Domzale | Grande futuro il passaggio all’Inter lo dimostra

(Di lunedì 8 luglio 2024)è da poche un giocatore ufficialmente dell’Inter. Il Direttore esecutivo del, Oražem, ne ha commentato le qualità.PROSPETTIVA – Il DT del, Matej Oražem, non ha dubbi su: «Durante la sua permanenza nel nostro club, Luka hato di avere le qualità giuste per diventare inun giocatore eccezionale e di altissimo livello. Il trasferimento in un club come l’Inter loanche in campo internazionale, ma è chiaro che davanti a sé ha ancora tanto lavoro, sacrifici e lavoro. Sono convinto che se mostrerà il suo atteggiamento professionale e la giocosità giovanile, che lo hanno adornato dentro e fuori dal campo, nel suo nuovo ambiente, avrà successo anche lì». CANTERA –è frutto dellavoro della cantera del, lo conferma Oražem: «Un trasferimento del genere è estremamente importante per il club, poiché abbiamoto ancora una volta di essere in grado di produrre giocatori per i migliori club del mondo, nonché potenziali futuri rappresentanti per la Nazionale, poiché sono sicuro che Luka sarà presto in grado di aiutare la nostra selezione.