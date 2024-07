Terribile frana a causa delle piogge | 11 morti e 19 dispersi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 8 luglio 2024) Almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono disperse adi una. Il bilancio, già gravissimo,vittime sembra però destinato a salire ulteriormente. Il disastro è avvenuto lo sabato, 6 luglio 2024, in serata, dopo le fortiche hanno colpito la zona negli ultimi giorni. Le ricerche proseguono. Le operazioni dei soccorritori sono complicate ulteriormente dalle condizioni meteo e dalla quantità di detriti e ponti crollati che ostacolano l'ingresso alla miniera. (Continua dopo le foto) Strage in Indonesia,una miniera: 11e 19Il drammatico incidente è accaduto in un villaggio nel distretto di Bone Bolango, nella provincia di Gorontalo, nell'Indonesia Centrale.