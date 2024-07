Scontro Sanremo e Coppa Italia la Rai cerca soluzioni

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – La Rai sta valutando una soluzione per evitare la sovrapposizione tra il Festival die i quarti di finale della. La competizione diretta tra grandi eventi televisivi, infatti, non giova a nessuno e, secondo quanto apprende l’Adnkronos, si sta già provando a correre ai ripari, anche se al momento non ci sono ipotesi concrete sul tavolo. Il primo a sollevare la questione è stato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha criticato la sovrapposizione con un post su Facebook: “Incredibile, calendario: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025 – ha scritto – La 75ª edizione del Festival di2025 si terrà dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio.