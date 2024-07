Roma Meleo-Ieva M5S | Capitale approvi nostra delibera su Scuole Sicure 30 km

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 8 luglio 2024) “È il momento di fare un deciso passo in avanti per lazza dei nostri ragazzi. Grazie a un’ampia raccolta firme a sostegno del progetto ‘30 km/h’, presentato formalmente lo scorso 27 giugno, i cittadini hanno espresso la loro volontà di limitare la velocità a 30 km/h su tutte le strade dove ci sia una scuola, di ogni ordine e grado. Dovranno essere inoltre previsti adeguata segnaletica, dissuasori e arredo urbano. In questo percorso partecipativo, noi del M5S siamo stati sempre presenti, sostenendo la raccolta firme e presentando delibere sul tema, sia in Assemblea Capitolina che nei singoli Municipi. Gli Enti di prossimità si sono fatti a loro volta portavoce di ‘30 km/h’; allo stesso tempo il Segretariato Generale diha già dato parere favorevole di regolarità tecnica allaproposta dizione.