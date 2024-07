Quell’Onda tutta bianca in Piazza con il Drappellone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Hanno fatto il loro ingresso indel Campo, vestiti tutti di bianco, gli ondaioli, ieri pomeriggio, con due bandiere a ‘scortare’ il Palio di Gasparro, vinto grazie alla splendida corsa di Carlo Sanna su Tabacco. Una passerella semplice, ma comunque celebrativa, in attesa dell’estrazione delle Contrade (con il vessillo di Malborghetto già esposto alle trifore) e del corteo della Vittoria che si svolgerà invece sabato prossimo, 13 luglio. Troppo poco il tempo a disposizione per organizzarlo in questo fin settimana, visto il Palio rinviato per ben due volte e corso soltanto giovedì. Poi spazio ai canti e, ancora, a tanta gioia. .