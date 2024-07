Presente e futuro dell’Italia del basket

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per gli appassionati dieuropeo, Mindaugas Kuzminskas è un nome noto da anni. Quattordici stagioni ai massimi livelli, con anche un passaggio in NBA ai New York Knicks e un biennio in Italia a Milano, da molto tempo è un punto di riferimento costante della nazionale lituana, giocatore sempre affidabile e dal tiro mortifero. Ed è proprio il tiro Kuzminskas, sotto forma di due triple, a rappresentare un ideale filo diretto nella storia della mancata qualificazionedelall’Olimpiade di Parigi 2024. Uno è il proverbiale tiro della staffa, del punto esclamativo, con cui l’ex giocatore di Milano ha di fatto sigillato la vittoria della sua Lituania nella semifinale del torneo Preolimpico di San Juan, portando i suoi a +18 con poco meno di 4 minuti da giocare.