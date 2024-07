Ora sei il nostro angelo Lutto per Gianluca Vacchi il triste annuncio colpisce i fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)in lacrime sui social, l’è arrivato con un lungo post che ha fatto piangere e commuovere tutta la rete. “Hai resistito per essere alfianco e quando non ce l’hai fatta più ci hai detto addio lasciandoci in un vuoto incolmabile e solo la grande riserva d’amore che ci hai lasciato in vita ci permetterà di sopravvivere a questo dolore sovrumano. Ciao Gordo, per sempre sarai vivo nei nostri cuori e fino a quando non ci incontreremo di nuovo”. >>“Ma avete saputo che c’è lei?”. Bomba in tv per Ballando con le stelle, scoppia il caso sulla nuova concorrente: “Con lui non può ballare” “Guarderò la tua poltrona ogni volta che mi sveglierò di notte e lentamente le lacrime si trasformeranno in un dolce sorriso.