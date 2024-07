La prevenzione nella salute del futuro Il ruolo di Gksd Healthcare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Larappresenta un pilastro fondamentale per il benessere collettivo. Con l’aumento dell’aspettativa di vita e la crescente incidenza delle comorbidità, infatti, l’attività diassume unstrategico non solo nel migliorare la qualità di vita dei pazienti, ma anche nel contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale. Per questa ragione è sempre più necessario investire in soluzioni innovative e sostenibili che migliorino l’accessibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria. Esempio emblematico di tale impegno è rappresentato daManagement & Consulting, parte del gruppoInvestment Holding e di GSD, Gruppo San Donato, che dal 2020 si distingue per il suo approccio all’avanguardiapromozione dellae nel potenziamento dei servizi sanitari, offrendo risposte efficaci alle sfide del settore.