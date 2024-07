La Francia insegna | contro la retorica della destra si può costruire un’alternativa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Le recentissime elezioni francesi ci forniscono una chiave di lettura rispetto alla narrazione che si è fatta, negli ultimi anni, sulla crisisinistra: o meglio ancora sulla sua presunta sparizione dai radarstoria. E ci dicono molto altro sul marketing elettorale e sulla mitologia del consensoattorno alla sua proposta politica. Due aspetti su cui è il caso di soffermarsi. In primo luogo, una cosa che le ultime tornate elettoralino alla politica italiana è che il voto anticipato, in caso di crisi del sistema politico, sembra premiare il leader di turno. È successo in Spagna con Sanchez, dato per spacciato e rinominato premier. Ha funzionato con Macron, che di certo non esce da queste elezioni come il grande sconfitto, ruolo che invece spetta a Marine Le Pen e al suo lugubre partito di estrema