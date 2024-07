Il ponte di Buriano palcoscenico per una notte | il concerto speciale di Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – La chitarra die il violino di, primo violinista che nel 2021 ha riportato in Italia dopo 24 anni il prestigioso “Premio Paganini”, saranno i protagonisti dell’imperdibiledi martedì 9 luglio ore 18,30 sul suggestivodi, che secondo alcuni storici dell’arte viene raffigurato nella celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, per un programma composto dalla Sonata in mi minore per violino a chitarra e Capricci 5-24 per violino di Niccolò Paganini, Il trillo del diavolo per violino e chitarra diTartini, il Capriccio arabo per chitarra di Francisco Tarrega, il Gran Solo Op. 14 per chitarra di Fernando Sor e Histoire du tango (I-II-III) di Astor Piazzolla. L’evento è organizzato da Fondazione Guido D’Arezzo - ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti - in collaborazione con Associazione CulturaleFuturo (info: www.