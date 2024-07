Degrado e tende sulle spiagge di Ostia arenili pubblici di Ponente occupati dai clochard

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lelibere disono occupate dai: davanti Piazza Scipione l’Africano, seisull’arenile pubblicooccupano la spiaggia libera di– (Alessio Nardini) – ilcorrieredellacitta.come il. Un binomio ormai inossidabile sul Litorale Romano, che mai come in passato soffre di una costante mancanza di decoro. L’ultimo esempiolibere di, dove ormai da più di un anno sono accampati abusivamente deie nessuno ha pensato di spostarli in strutture più idonee nonostante la piena stagione estiva. Una situazione deleteria per il territorio lidense, che quest’anno offre un “pacchetto turistico del” per i propri ospiti. Ledeioccupano lediNon si tratta di turisti che vogliono dormire in spiaggia durante una notte romantica.