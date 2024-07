Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro la brutta notizia a poco dal matrimonio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 8 luglio 2024) Personaggi tv., ladal. Galetto fu il Grande Fratello e chi lo condusse, infatti la storia d’amore traè iniziata all’interno della casa più spiata d’Italia e ora la coppia sta per convolare a nozze. Nel frattempo è nato anche il loro primogenito. Che dire? Una relazione che sembra procedere a gonfie vele, anche se la vita gli ha messi davanti a qualche ostacolo, come la malattia della madre di. Nonostante tutto, sono riusciti ad andare avanti e ad organizzare il loro, anche se qualche impresto dietro l’angolo sembra esserci ancora. ( dopo le foto) Leggi anche: Simona Ventura si è sposata: l’originale outfit scelto per le nozze Leggi anche: Gigi D’Alessio è papà per la sesta volta: il nome scelto per la bimba Leggi anche:Ventura, Marini strappa il bouquet dalle mani di una signora: la reazione Leggi anche: Cecilia Rodriguez, il messaggio nascosto nelle scarpe al, ladalIldisi avvicina sempre di più.