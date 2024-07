Calciomercato Lazio | un nome che vale 10 volte Greenwood di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giornata importante in casatra presentazione di Marco Baroni e indicazioni di. “Se ho parlato con Sarri? Una telefonata di saluti, con Maurizio c’è stima. Ci siamo incrociati nei campionati di C2, c’è stima professionale e un buon rapporto umano”. Lo ha detto il neo tecnico dellaMarco Baroni. “Due dimissioni consecutive di Sarri e Tudor? Ho grande rispetto per chi ha lavorato qui. Sono momenti e storie diversi, io parto dalla mia convinzione. Non ho mai avuto questi problemi, non li avrò nemmeno quest’anno. Vogliamo lavorare su questo coinvolgimento reciproco. Non si raggiungono obiettivi se non siamo tutti insieme, è l’aspetto più importante”, ha proseguito il tecnico. “La storia dellala conosco benissimo.