Calcio Serie D La Vigor Senigallia scommette su Eneo Pjetri

(Di lunedì 8 luglio 2024) 24 anni, in pochi mesi dalla Prima Categoria all’Eccellenza ed oraD per il difensore ex Montefano, 8 Luglio 2024 –è un nuovo giocatore della. Il difensore arriva dal Montefano. Fisico statuario, origine albanese, 24 anni,in poco tempo è salito dalla Prima Categoria all’Eccellenza approdando al Montefano dalla Castelfrettese, con cui era salito in Promozione nel 2022-23. In precedenza era stato sempre in Prima al Colle 2006, alla Vadese ancora in Prima e alla Nuova Folgore Ancona in Seconda, con cui aveva debuttato a livello senior dopo aver militato nelle giovanili. A Montefano, dove lo allenava il senigalliese Mariani, ha giocato 14 partite. Diventano ora 10 i giocatori ufficializzati nella2024-25: i riconfermati Roberto, Pesaresi, Magi Galluzzi, Tomba e Mancini, il rientrante D’Errico e i nuovi, Gonzalez, De Angelis e Ferrara.