Cagliari è il giorno di Nicola | Entro nella storia di questa società in punta di piedi

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Non ho lasciato l’Empoli, ho accettato il: era un desiderio latente da quando ho iniziato ad allenare.è sempre stata una piazza che mi ha coinvolto, da fuori. Ora sono d”. Si presentaà così Davide, nuovo allenatore del, nelin cui inizia il ritiro del club. “Sicuramente – spiega – è stata una trattativa lunga, sono duemolto serie rispettose dei ruoli di ognuno. Ho ricevuto un’accoglienza fantastica, mi ha dato subito un senso di comunità e famiglia. Non me l’aspettavo, è una spinta a lavorare instancabilmente per raggiungere i nostri obiettivi.delindi. Un’eredità pesante da raccogliere, quella di Claudio Ranieri: “Persona e carriera sono ineguagliabili – chiarisce– Sono a, a parte il desiderio latente, anche convinto dal fatto che ci sia stato un grande allenatore come lui.