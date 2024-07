Benito Nonino morto a 90 anni il fondatore dell’azienda che ha cambiato la percezione della grappa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Èa 90, l’uomo che ha trasformato lada liquore da osteria in un prodotto raffinato. Con la moglie Giannola e in seguito l’aiuto delle figlie Antonella, Cristina e Elisabetta ha reso la piccola azienda che produceva ‘sgnapa’ un marchio noto in tutto il mondo. Costretto da tempo in sedia a rotelle, si è spento la notte del 7 luglio nella sua casa-azienda a Percoto in provincia di Udine. Nel 1973ha realizzato la primaMonovitigno Picolit, trasformando il liquore “povero” in una eccellenza del made in Italy. In seguito alla crescita di valore del marchioe Giannola hanno costituito un omonimo premio, riconoscimento in ambito culturale, letterario ed enogastronomico, che ha come scopo dichiarato “la valorizzazioneciviltà contadina”.