Battiti Live stasera Ilary Blasi si perde dietro le quinte e fa nuove gaffe

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 8 luglio 2024) La nuova avventura dipare sarà contraddistinta dalleche, certamente, saranno in grado di far divertire il pubblico da casa. L'evento musicale dell'estate aprirà i battenti questa sera, lunedì 8 luglio, ma le puntata sono state già registrate in questi giorni. Proprio per tale ragione, sul web, man mano, stanno trapelando delle indiscrezioni inerenti quanto accaduto durante le riprese. Ebbene, pare proprio che la conduttrice si sia resa protagonista di numerosissime. Oltre che litigare con degli autori, non conscia di essere ripresa, liti tra cantanti, dopo alcuni momenti imbarazzanti con degli artisti, laha fatto nuovi scivoloni. La donna si è anche persaledel palco del programma, non riuscendo più a trovare la via giusta.