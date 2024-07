Basket Preolimpico San Juan 2024 | Porto Rico batte la Lituania e conquista il pass Olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024)è l’ultima squadra a staccare ilper le Olimpiadi di Pariginel. A Sansi chiude in trionfo il percorso dei padroni di casa, che in finale spezzano il sogno della, sconfitta 79-68 davanti al pubblico amico. Ancora una volta determinante in uscita dalla panchina Jose Alvarado, che ne segna 23 con 4/6 dall’arco e 9/14 dal campo. Ottimo anche l’apdi Tremont Waters con i suoi 18 punti. Tra le file dei lituani non riesce a incidare Domantas Sabonis, che chiude con 10 punti e 9 rimbalzi, mentre il miglior scorer di serata è Rokas Jokubaitis con 16.SanlailSportFace. .