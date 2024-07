Verso l’inammissibilità per l’emendamento della Lega sui vaccini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 7 luglio 2024) ROMA – Non sarà esaminatoal decreto legge sulle liste d’attesa presentato dal senatoreClaudio Borghi, che chiede di cancellare l’obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati. Stando a quanto si apprende da fonti parlamentari,verrà dichiarato inammissibile per estraneità di materia quando martedì mattina si riunirà la commissione Affari sociali del Senato, che sta esaminando il decreto. L'articolopersuiL'Opinionista. .