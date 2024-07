Tutto sul matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi a Rimini | invitati abito e menu spettacolari

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 luglio 2024) Il 6 luglio 2024, nella cornice del Grand Hotel di, si è celebrato iltra. Dopo la romantica proposta dia Ballando con le stelle 2023, a cui entrambi hanno partecipato come concorrenti, la conduttrice, 59 anni, e il giornalista, 60, sono convolati a nozze dopo sei anni di relazione. La cerimonia è stata officiata dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, alla presenza dei due testimoni, Milly Carlucci pere Marco Di Terlizzi per. per, questo è il terzo, mentre peril secondo, dopo quello con l’ex calciatore Stefano Bettarini, padre dei suoi due figli. Dalla location agli ospiti, passando per l’e per il menù, eccoquello che sappiamo sulvip del weekend.