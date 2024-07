Studentati l' investimento immobiliare fuori sede

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 luglio 2024) La richiesta di «» in Italia è altissima. Secondo le ricerche oltre 900 mila giovani italiani e stranieri hanno bisogno di un posto letto nelle città universitarie. Per questo non solo soggetti pubblici come Cdp, ma anche i gruppi del real estate internazionale stanno investendo sul comparto. Rappresentano la nuova sfida dell’industria delle costruzioni, servono alle università per attrarre i, soddisfano le richieste europee e svolgono una funzione sociale raccogliendo il sostegno delle amministrazioni pubbliche. Gli «» sono diventati il settore dove l’edilizia, esaurita la spinta del Superbonus, sta investendo a piene mani. La domanda di residenze per chi frequenta l’università è un capitolo in fortissima crescita nel settoree vede impegnati grandi gruppi di investitori anche stranieri.