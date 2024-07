Scalo preso d’assalto I saldi partono col botto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)da record aMilano. Folla delle grandi occasioni e clienti soddisfatti per gli sconti reali, in alcuni casi più convenienti anche degli acquisti online. Oggi i clienti dei grandi centri e delle boutique dell’alta moda che affollano i negozi per isono molto preparati ed è sempre più difficile che si facciano abbindolare da finte offerte. Spesso puntano il prodotto da acquistare nei giorni precedenti e appena iniziano isi precipitano a fare acquisti. Spesso però fanno un giro in rete sui vari canali di vendita dove verificano se il prodotto in saldo è davvero un’occasioni. Portano a casa capi d’abbigliamento, scarpe, borse, giacche con sconti al 50-60%. Già alle 9 del mattino, orario di apertura anticipato per l’occasione, ac’era tanta gente.