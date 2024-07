Padova cade nel miscelatore di cibo per il bestiame | morto il titolare di una ditta agricola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio in un'aziendadi San Martino di Lupari, nelno. Ildi unadopo essere caduto, per cause ancora da accertare, all'interno di un carroin funzione, utilizzato per la miscelatura delper il. Il corpo esanime dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo aver smontato il macchinario. Il pm di turno ha disposto che la salma resti a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il macchinario è stato sequestrato. Indagano i carabinieri di San Martino di Lupari.