Orari Formula 1 Gp di Gran Bretagna 2024 a Silverstone | dove e quando vedere la gara Sky Now Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) La1 non si ferma mai. Dopo Spagna e Austria, il Circus continua il suo viaggio senza soste alla volta dellaper il dodicesimopremio stagionale. Ala McLaren corre in casa e proverà a prendersi la rivincita sulla Red Bull: lecito attendersi altre scintille tra Lando Norris e Max Verstappen. Terza incomoda potrebbe essere la Mercedes, mentre la Ferrari ha tremendamente bisogno di una scossa: Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle ultime gare hanno faticato a trovare il giusto assetto e ad avvicinare il passodei primi.qualifica ePremioIlPremio didi1 di oggi è disponibile in diretta esclusiva su Sky alle 16, sui canali Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), oltre che in streaming su SkyGo e NOW (con il pass sport).