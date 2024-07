News Napoli Repubblica svela il metodo Conte | allenamenti duri e non solo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) L’edizione napoletana de Laquello che potrebbe essere il “”, che verrà illustrato nella mattinata di martedì a Castel Volturno. Manca sempre meno all’inizio, sul campo, dell’era: nei prossimi giorni ci sarà il raduno a Castel Volturno, che vedrà protagonisti anche alcuni dei calciatori che, da tempo, hanno la valigia in mano, tra cui Osimhen, Simeone e Ostigard. In attesa, poi, anche dei Nazionali reduci da Euro 2024 e, nel caso di Olivera, dalla Coppa America, che arriveranno invece soltanto a cavallo dei due ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro. Occasione per la squadra di conoscere, per la prima volta dal vivo, il nuovo allenatore del, che intanto detta la sua linea soprattutto sul mercato.