Mi hanno rubato tutto nel furgone anche un pc per me fondamentale | l’appello di una donna

(Di domenica 7 luglio 2024) Campi Bisenzio, 7 luglio 2024 –forzato il loronel parcheggio dei Gigli. I ladriportato via quello che c’era dentro. Compreso un portatile che conteneva alcuni dati molto importanti per la proprietaria, tanto che è pronta a versare una ricompensa di 2mila euro a chi potrà restituirglielo. «Mi chiamo Alaine Izagirre Lopez - la lettera della nostra lettrice - e vi scrivo nella speranza di ottenere il vostro aiuto in una situazione urgente e davvero disperata. Il 6 luglio, tra le 13 e le 14, nel parcheggio del centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio,forzato il nostro(Fiat Ducato con targa spagnola) e cidiversi oggetti. Tra gli oggetti rubati c’è il mio portatile, che contiene informazioni di grande valore personale e professionale, poiché da 5 anni mi sto preparando per un concorso pubblico e l’esame è tra 4 mesi.