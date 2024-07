LIVE Paolini-Keys 6-3 6-7 4-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | finale thrilling Problema fisico per l’americana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00) Si tiene caldamentre aspetta. 16:20 Incredibile, unsul più bello per. Ricordiamo che nel 2° set si era già mangiata il vantaggio di 5-1 40-15. E’ dovuta uscire dal campo, visto che deve probabilmente denudarsi. 16:18 Partiti i 3? di Medical Timeout. I problemi disono all’adduttore, fisio in campo. 4-5 Altro punto di Jasmine. Incredibile, adesso gioca da ferma. 40-15 Non risponde di rovescio. 30-15 Prima vincente! Torna a caricarsi Jasmine. 15-15 Difesa sulla riga di rovescio! 0-15 Non si muove benissimo, ma esplode comunque un dritto negli ultimi centimetri di campo. 3-5 Errore clamoroso di dritto di