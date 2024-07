LIVE – Italia-Usa 3-6 | finale Mondiali U17 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilindi-Usa, sfida valida comedeiU17di. Non smettono di sognare i ragazzi di coach Mangone, che dopo le vittorie ai danni di Australia e Porto Rico sono riusciti a sconfiggere anche la Turchia in semicon un severo 93-60. L’ultimo ostacolo che li separa dal gradino più alto del podio è però una sorta di mostronel videogioco. Gli Azzurrini dovranno infatti vedersela contro la corazzata Stati Uniti, chiara favorita per la vittoria. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 7 luglio, con Sportface che vi fornirà ildi-Usa aggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-USA 3-6 2?- Avanti gli Usa, 3-6 1?- Lonati da tre, 3-2 1?- Partenza flash con una schiacciata Usa, 0-2 INIZIO PARTITA 18:55 – Inni nazionali e poi si parte! 18:45 – Buonasera e benvenuti nellatestuale di-Usa,deiU17 di