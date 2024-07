L’Estate di San Francesco Festa a Greve in Chianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Musica, teatro, cinema, tutto sulla terrazza del museo Sandiin. È qui che trova spazio la rassegna "Estate di San", cartellone di iniziative con concerti, spettacoli lirici, eventi di strada, incontri letterari, ma anche occasioni enogastronomiche e tante forme di espressione artistica per un cartellone promosso e organizzato dal Comune dicon eventi tutti ad ingresso gratuito e inizio alle 21,15. La rassegna si aprirà mercoledì con il film "Mamma mia" (2008), serata curata dalla Consulta dei GiovaniSenzaLimiti. Il mercoledì successivo (17 luglio) in anteprima nazionale si terrà "La notte dell’Orsa", commedia ironica in lingua fiorentina su tematiche ambientali, presentata dal Teatro del Legame su testi di Daniele Locchi per la regia di Daniele Lamuraglia.