Le pillole di Polly | recensione di Una storia semplice di Leonardo Sciascia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) È tremendamente difficile amare la propria terra dal profondo del cuore e allo stesso tempo sentirsi un estraneo all’interno dei suoi confini. Questo, tuttavia, può accadere, specie a chi è dotato di quel dono speciale, o forse di quella maledizione, che è la capacità di pensare con la propria testa. Una mentalità aperta e critica, infatti, rende consapevoli dei difetti dei propri concittadini, e pure di non poter fare assolutamente niente per cambiarli. E allora, ci si sente diversi perfino dalle persone con cui si condividono le origini, fino a sentirsi quasi sempre come un pesce fuor d’acqua. È questo che accade al brigadiere Antonio Lagandara, poliziotto serio e professionale che non ha il tempo di realizzare il suo sogno di laurearsi in Legge perché lavora giorno e notte.