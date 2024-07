Le 10 case più costose del mondo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 luglio 2024) In giro per ildiincredibili e dal prezzo esorbitante ce ne sono un bel po’. Dati alla mano, Forbes ha tirato le somme e proposto la top 10 dellepiùin giro per il pianeta. Uno sguardo a una fetta del mercato immobiliare decisamente esclusivo, che apre le porte unicamente a una porzione minuscola di potenziali acquirenti. In alcuni casi, però, si parla di proprietà che mai verranno poste in vendita. Ellison Estate La tenuta Ellison, sita a Woodside in California, è di proprietà del cofondatore della Oracle Corporation, Larry Ellison. Celebre per il suo design nipponico, vanta al suo interno svariati edifici, servizi di lusso e giardini. La proprietà comprende inoltre numerose residenze e un lago artificiale. Il suo valore commerciale è attestato sui 200 milioni di dollari.