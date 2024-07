Grande Fratello una storica ex gieffina nel cast della prossima edizione? Il rumor

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 luglio 2024) Settembre si avvicina, e con esso anche la ripresa dei palinsesti televisivi autunnali. Ci sono infatti grandissima attesa e curiosità, soprattutto per quanto riguarda i futuri concorrenti dei reality show più seguiti. Sono, come ogni anno in questo periodo, numerosi is riguardo ladel. Sono iniziate a circolare voci su un possibile ritornoprima vincitrice del reality in assoluto, Cristina Plevani, che nel corsosua esperienza ebbe una storia con il compianto Pietro Taricone. La Plevani ha però smentito queste voci, asserendo di non essere stata contattata dalla produzione, al momento queste voci sarebbero quindi infondate. Un’altra famosissima vip italiana sembra che sia stata contattata per varcare la soglia rossa, ovvero Paola Barale, ma al momento si tratta di indiscrezioni.