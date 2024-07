Giorgia Meloni Fanpage e il precedente di Togliatti La riflessione di Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) La lunga lettera diai dirigenti del suo partito, per rispondere al video dimerita una lettura più approfondita. Non un’esegesi del testo, ma nemmeno una scrollatina di spalle. Come dire? Roba scontata. Prima, tuttavia, è bene dire qualcosa su quel video. Presentato come un’inchiesta dai curatori, a seguito di un rocambolesco intervento nel ventre dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. Ebbene, fermo restante la gravità di alcuni comportamenti, il risultato non ci ha convinto. Un’inchiesta è un’inchiesta. Presuppone elementi che nello schema fornito dagli interessati sono del tutto assenti. A partire dal tentativo di cifrare la rilevanza del fenomeno. Quegli episodi denunciati dalle telecamere nascoste erano il dato esponenziale di comportamenti diffusi e generalizzati? Oppure si tratta di un fenomeno limitato e circoscritto in alcuni ambienti? Domanda che resta senza risposte.