(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo questo storico ed emozionante stop alla destra estrema ine la fantastica vittoria laburista in Gran Bretagna, il sovranismo europeo ha perso la partita. I nazionalisti hanno tentato il colpaccio: respinti non senza fatica alle europee, stra-battuti nel Paese di Voltaire. Più che vincitori, ci sono gli sconfitti: ha perso lei, la destra illiberale. La sberla rimediata da Marine Le Pen, l’ennesima, non era attesa in queste proporzioni: era prima, ora è terza. Superata dal Nouveau Front Populaire e da queiiani che venivano dati per spacciati. Manon è il Terzo polo italiano. È uno statista che hail suo Paese da un’involuzione pericolosa per lae per, checché ne dicano i pazzerelli che non capiscono un’acca di politica, hail suo Paese e rinvigorito la democrazia francese con una mossa disperata che si è rivelata vincente: appellarsi a les citoyens per bloccare i lepenisti sulla soglia di Matignon.