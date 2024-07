E adesso Macron prepara lo scherzetto a Mélenchon

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 luglio 2024) Risultato a sorpresa in Francia. Secondo Le Figaro, al secondo turno per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, a vincere è stato il Nuovo fronte popolare: la coalizione di estrema sinistra, che otterrebbe la maggioranza relativa in una forbice compresa tra i 180 e 215 seggi. Lo schieramento di Emmanuelè arrivato invece al secondo posto, garantendosi tra i 150 e i 180 seggi. Medaglia di bronzo è andata invece al Rassemblement National, che può contare tra i 120 e i 150 deputati eletti. Infine, la destra gollista ha conquistato tra i 60 e i 65 seggi. “La volontà del popolo deve essere rigorosamente rispettata. Nessun accordo sarebbe accettabile. La sconfitta del presidente della Repubblica e della sua coalizione è chiaramente confermata.