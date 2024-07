Come lo stile di Miranda Hobbes ha cambiato la moda maschile moderna

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Non è un segreto che il personaggio di, interpretato da Cynthia Nixon nella serie Sex and the City, sia sempre stato un'icona della. Basti ricordare i completi monocromatici minimali e le cravatte sottili delle passate stagioni (si pensi a Saint Laurent e Celine Homme). I capelli cotonati e gli orecchini d'argento. I dolcevita, i trench a spalla larga e i pantaloni sartoriali. Le tonalità tenui. I blazer squadrati e neutri che sembravano gridare: «avvocato altamente motivato in un ambiente dominato dagli uomini». I look di, più di ogni altro, erano un esempio di power dressing, dici si potesse vestire in modo tale da costringere le persone a mettersi sull'attenti e a prenderti sul serio. Se l'influenza molto pragmatica e al tempo stesso chic diha sempre fatto parlare di sé, ora è più che mai è possibile vederla prendere forma un po' ovunque.