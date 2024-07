Argentina col solito ballottaggio | le percentuali di Lautaro Martinez!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) L’è arrivata in semifinale di Copa America, dove giocherà contro il Canada. Scaloni, che domani parlerà in conferenza stampa, ha sempre iloffensivo da sciogliere., capocannoniere, è in bagarre con Julian Alvarez. CAMBI –per Lionel Scaloni, che in avanti, di certo, problemi non è ha. L’il 10 notte (ore 2 italiane) giocherà contro il Canada nelle semifinali di Copa America. Si tratta di una rivisitazione della partita, che si è giocata durante la fase a gironi nel gruppo A e che ha visto i campioni del Mondo imporsi 2-0. In quel caso, Scaloni fu reso molto felice perché segnarono sia Julian Alvarez che l’interista. Ora sarà semifinale e il Canada dovrà fare a meno anche di Tajon Buchanan, che si è fratturato la tibia in allenamento.