Aerei stangata-choc per volare in Sardegna | ecco quanto paghi è la truffa dell' algoritmo?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Con l'arrivo'alta stagione, i prezzi dei voli nazionali pere Sicilia registrano nuovi aumenti significativi. A tratti scandalosi. Viaggiare quest'estate costa in media il 20% in più rispetto all'anno precedente. Per un biglietto di andata e ritorno verso queste isole si può arrivare a spendere fino a 400 euro, anche oltre Ferragosto. Questo aumento colpisce sia i turisti sia i residenti che desiderano tornare a casa. La ricerca di Adiconsum, di cui dà conto Il Messaggero, mette in evidenza questa (brutta) tendenza. L'aumento dei prezzi sembra essere influenzato dagli algoritmi che regolano le tariffe, sollevando preoccupazioni da parte del governo. Nonostante i costi di gestione stabili e una riduzione del 7% del prezzo del carburante rispetto all'anno precedente, i profittie compagnie aeree continuano a crescere.