Vergognosa è lei e il suo governo Stato di Polizia | ora Ilaria Salis insulta Giorgia Meloni

(Di sabato 6 luglio 2024) Arriva il giorno in cuisi presenta all'assemblea di Alleanza Verdi-Sinistra, che si è tenuta oggi, sabato 6 luglio, a Roma. L'assemblea del partito che la ha eletta in Europa, facendola così uscire dalle carceri ungheresi. Giorni difficili, per la, con le accuse dell'Aler per i mancati pagamenti e, soprattutto, per le polemiche che ormai proseguono da settimane per il fatto che abbia rivendicato la legittimità delle occupazioni, lei che apparteneva al cosiddetto "Movimento per la casa". Lasi presenta al Centro congressi Frentani, ad accoglierla Nicola Fratoianni: per l'eurodeputata si tratta della prima comparsata nella Capitale dopo l'elezione all'Europarlamento. "Sono proprio contento per la sua elezione, ogni tanto la politica è davvero subito utile, tirarla fuori da lì", ha affermato Fratoianni rivolgendosi alla, il riferimento è alle carceri ungheresi, le parole di Fratoianni sono state accolte da un lungo applauso di tutti i presenti.