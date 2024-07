Tour de France 2024 | Biniam Girmay trova il bis in volata ancora una beffa per Jasper Philipsen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Doveva essere una tappa da fughe, una frazione complessa, invece l’ottava aldesi è rivelata l’ennesima frazione tranquilla conclusa allo sprint. A prevalere èuna voltacheil bis: con la sua bellissima Maglia Verde l’eritreo si impone sul traguardo di Colombey-les-Deux-Eglises. Senza patemi la giornata per Tadej Pogacar (UAE Emirates) che resta in Maglia Gialla. Inizio di tappa molto particolare con lo scatto pronti-via di tre corridori: la coppia della EF Education – EasyPost con Stefan Bissegger e Neilson Powless e la Maglia a Pois Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). In un primo momento il gruppo si è fermato, poi si è accesa la corsa con Alberto Bettiol e Ben Healy che hanno provato addirittura ad attaccare, nonostante i compagni di squadra davanti, e da lì scatti e controscatti con protagonisti anche il campionese Paul Lapeira, il campione del mondo Mathieu van der Poel ed il nostro Giulio Ciccone.