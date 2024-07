Sgozzata nel casolare a Teviso la svolta dall’autopsia sul corpo di Vincenza Saracino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Treviso, 6 luglio 2024 – È prevista per oggi l’autopsia suldi, la donna di 50 anni di Preganziol (Treviso) ritrovata priva di vita la sera di mercoledì scorso, 3 luglio, dopo che ne era stato denunciato dal marito l’allontanamento da casa, il giorno prima. La vittima, in base ai rilievi esterni del cadavere, sarebbe morta per dissanguamento a causa di due profonde incisioni al collo e alla mandibola, provocate con uno strumento da taglio che non è ancora stato individuato. Sull’evento è aperto un fascicolo contro ignoti. L’evento si è verificato a poche centinaia di metri dall’abitazione in cuiviveva con il marito, Fabio Stefanato, titolare di una catena di punti vendita in franchsing di oggettistica erotica in uno dei quali, quello di Preganziol, lavorava anche la consorte.