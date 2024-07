Russi il ritrovo di quelli del ’71 La grande festa della generazione X

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) È sempre bello ritrovarsi con i compagni di scuola per ricordare i vecchi tempi e raccontarsi a vicenda le ultime novità e festeggiando insieme il proprio cinquantesimo compleanno. Ma è ancora più bello farlo pensando ancora più in, perché i ragazzi nati nell’anno 1971 di, dopo aver dovuto rinviare i loro festeggiamenti del lorocompleanno del 50° anno prima per Covid e poi per l’alluvione, hanno pensato non a una singola rimpatriata di classe, ma di estenderla’ a tutti loro coetanei del 1971 appunto nati ao frazioni. "E così dopo 50 anni – raccontano i promotori dell’iniziativa, all’opera da gennaio – abbiamo deciso di fare una rimpatriata, una ‘’mangiata’’ come si suol definirla in Romagna, in nome dei vecchi tempi, dandoci appuntamento a Fossolo, base operativa del catering Associazione Amici del Perù che ha supportato la nostra serata, che ci ha ospitati e ci ha anche dato lodo di fare nel contempo anche unaopera di bene di gruppo".