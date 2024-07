Qualche idea per salvare l' Italia del pallone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Giovanni Malagò sperava di essere su Scherzi a parte, come ha raccontato al Corriere della Sera. Il ministro Andrea Abodi ha trovato umilianti gli Europei, come ha detto al direttore di questo giornale l’altro giorno. Gigi Buffon, invece, ha tirato fuori il petto e ha deciso di andare avanti a vestire la maglia Azzurra. Non se l’è sentita di mettere un frigorifero al posto del cuore e di voltarsi dall’altra parte nel momento del bisogno della maglia che ha più amato in vita sua. Grazie Gigi, non sarebbe stato bello scappare. Adesso potrai occuparti delle nozze con Ilaria senza sensi di colpa. Quelli continueranno ad averli gli altri. Chi, per esempio, non ha messo in scena esattamente la conferenza stampa più riuscita del pianeta una settimana fa in Germania.