PREMIO CORONA D’ORO a FRANCO ZANETTI e MARTA ZOE PORETTI

Sabato 6 luglio dalle ore 18.00 presso la Sala Estense di Ferrara il Sindaco Alan Fabbri consegnerà le targhe per la 1ª edizione del "" e per la 2ª edizione del "Film Videoclip Award". Le premiazioni saranno anticipate dalle semifinali del contest "A Voice for Europe – Italia". Tutti coloro che saranno premiati sabato 6 luglio riceveranno un'opera dall'artista M° Giuliano Grittini.