Piantedosi | sindaci invocano sicurezza

(Di sabato 6 luglio 2024) 22.19 Nelle grandi città "stiamo orientando sempre di più le azioni verso una politica di rassicurazione con presenza visibile delle forze di polizia, elemento che oggi è molto apprezzato". Così il ministro dell'Interno, Matteo, durante il suo intervento al 'Forum in masseria' a Manduria."Anni fa la 'militarizzazione' delle città non sempre era considerata qualcosa di positivo, oggi è molto ambita. Non c'è nessun sindaco che non invochi una presenza più visibile e tangibile dei presidi di polizia",ha aggiunto